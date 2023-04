Denkanstoß aus Mönchengladbach Wie sich die Erstkommunion auf das Ich- und Wir-Gefühl auswirkt

Waren die Kinder bis dahin vor allem in ihren Familien zu Hause, so werden sie nun in die große Pfarrfamilie aufgenommen; finden ihren Platz am Tisch des Herrn. Es ist nur ein Aspekt, doch scheint er oft unzulässigerweise vernachlässigt zu werden. Mit der ersten Kommunion erfahren die Kinder sowohl eine Ich-Stärkung, als auch eine neue Beziehung zur Gemeinschaft; Ich und Wir werden neu ausbalanciert. Damit wird ein Neuanfang gesetzt, denn es ist ein Reifungsschritt in das eigene Leben hinein. Zu meiner Kindheit wurde dieser Sachverhalt buchstäblich augenfällig, besuchte man die Gottesdienste immer an der Hand der Eltern, so wechselte man mit der Erstkommunion in die Kinderbänke, um eigenständig unter sich und für sich an der Feier teilzuhaben. Die Kinderbänke sind weitestgehend abgeschafft worden, aber ich hoffe, dass das Reifen in Behutsamkeit und Besonnenheit geblieben ist. Denn der Weg in ein selbstbestimmtes Leben ist weit, das Zusammenspiel von Individuum und Gemeinschaft komplex, daher dürfen und sollten wir dankbar die bewährten Spuren nutzen. Welche sonst könnten wir dafür eintauschen?