Denkanstoß zur Kommunalwahl in Mönchengladbach : Du musst dich entscheiden...

So sehen die Stimmzettel für die Kommunalwahl 2020 in Mönchengladbach aus. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Für unseren Autor kommt es gar nicht infrage zu erwägen, am Sonntag nicht zur Wahl zu gehen. Die Stimmabgabe, das sind wir den politischen Vertretern schuldig, meint Pfarrer Dietrich Denker.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dietrich Denker

Unser Leben besteht aus Entscheidungen. Großen und kleinen. Manche Entscheidungen trifft man täglich: Wann stehe ich auf? Was koche ich heute? Manche Entscheidungen trifft man, wenn es gut geht, nur einmal im Leben. Wen möchte ich heiraten? Es gibt Entscheidungen, die trifft man mit dem Kopf. Es gibt Entscheidungen, die trifft man mit dem Herzen. Und bei den meisten Entscheidungen ist von beidem etwas dabei.

An diesem Wochenende gilt es mehrere Entscheidungen zu treffen. Die erste Entscheidung ist die, zur Wahl zu gehen. Ich hoffe doch, viele treffen diese Entscheidung. Denn jede Stimme, die nicht abgegeben wird, gibt den abgegebenen Stimmen der anderen – besonders denen von Demokratiegegnern und Extremisten – mehr Gewicht als ihnen zusteht. Unsere Demokratie lebt davon, dass möglichst alle ihre Stimme abgeben. Wir Vielen sind das Volk. Wer wie ich zur Wahl geht, muss weitere Entscheidungen treffen. Wir entscheiden, welche Partei wir wählen und wer unser Oberbürgermeister sein soll. Und über den Integrationsrat der Stadt entscheiden wir auch.

Wahlentscheidungen werden mit Herz und Verstand getroffen. Wir schauen uns die Menschen an, die sich zur Wahl stellen. Wir checken ihre Positionen zu bestimmten Fragen. Und dann spielt es auch eine Rolle, wer mich persönlich mehr anspricht. Neben den Sachfragen sind für mich auch Charaktereigenschaften und die Werte, zu denen sich jemand bekennt, wichtig.

Wer sich in unseren Zeiten zur Wahl stellt, bringt in aller Regel eine wesentliche Charaktereigenschaft mit: Mut. Sie oder er muss mutig sein und sich selbst etwas zutrauen. Regieren ist sehr komplex. Eigene Überzeugungen, Werte sowie eine innere Haltung z.B. zu Fragen der Ökologie, der Menschenrechte und der Einstellung gegenüber Menschen in Not oder Armut bringt jeder der Kandidaten mit.

Mit der Abgabe unserer Stimmen setzen wir ein Zeichen. Wir zeigen den Kandidatinnen und Kandidaten: „Wir schätzen Euch wert. Wir wissen, Eure Arbeit und die Entscheidungen, die ihr treffen werdet, sind für unser gemeinsames Leben in der Stadt wichtig. Ihr bestimmt mit Euren Entscheidungen das Leben in unserer Stadt wesentlich mit.“ Mit unserer Stimme zeigen wir ihnen immer auch: Wir wollen, dass ihr uns, unsere Überzeugungen, unsere Interessen und Werte im Blick behaltet.

Wie gut, dass wir die Möglichkeit der Wahl haben. Wir können und dürfen mitentscheiden über unsere Regierung. Wir entscheiden mit über das Klima, das soziale, ökologische und ökonomische Klima in unserer Stadt. Wir sind mit unserer Wahl (auch mit der Nichtwahl) mitverantwortlich für dieses Klima.

Mein Verstand und mein Herz sagen mir: Gott sei Dank kann ich mitentscheiden. Gott sei Dank darf ich meine Meinung sagen und auch kritische Fragen stellen. Gott sei Dank lebe ich in einer Stadt, in der demokratische Parteien, die unser Land, unsere Verfassung, unsere Werte und das Leben jedes einzelnen achten und schätzen, das politische Klima bestimmen. Damit das so bleibt, gehe ich zur Wahl und entscheide am Sonntag mit über das Klima in unserer Stadt.

Meine Überzeugungen, auch meine Glaubensüberzeugungen, lassen mich gar nicht erst erwägen, nicht zur Wahl zu gehen. Jesus sagt: „Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört.“ In unserer Demokratie gehört es zu dem, was wir unserem Land und unseren politischen Vertreterinnen und Vertretern schuldig sind: unsere Stimmabgabe. Weil wir Christinnen und Christen uns zu Gott halten und mit seiner Kraft im Leben rechnen, gehört auch die Fürbitte, das Gebet für diejenigen, die wir uns zur Regierung wählen, zu dem hinzu, was wir in unser Miteinander in der Stadt einzubringen haben.

Ich werde am Sonntag gerne meine Wahlentscheidungen treffen und die politischen Amtsträgerinnen und Amtsträger über den Wahlsonntag hinaus ins Gebet nehmen.