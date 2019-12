Kolumne Denkanstoß : Wo Josef nur eine Randfigur ist – und wo nicht

Mönchengladbach Die Weihnachtsgeschichte findet sich nur im Lukas- und im Matthäus-Evangelium. Was erzählen die Texte uns dort eigentlich genau?

Noch ist Advent, es brennen nicht mal alle vier Kerzen am Kranz. Gleichwohl ist heute der letzte Schultag 2019 und viele von Ihnen werden gedanklich schon beim Fest angekommen sein. Das wäre schade. Ich hoffe, sie nehmen sich Zeit am 4. Advent (wenn schon morgen und am Montag noch etliche Einkäufe erledigt werden müssen), um sich auf das Wunder der Weihnacht vorzubereiten. Ich bin mir sicher, dass sie den eigentlichen Sinn und Ursprung des Festes kennen. Aber ist Ihnen auch bewusst, was denn tatsächlich in der bekannten Weihnachtsgeschichte im Lukasevangelium Kapitel 2, Vers 1-20 steht? Ich behaupte mal, viele von Ihnen werden sich wundern.

Ok, man findet Maria und Josef, die Hirten und die Engel. Aber schon beim Wirt wird es eng, von den drei Königen keine Spur, auch Ochs und Esel (außer dem Reittier der Maria) glänzen durch Abwesenheit. Und trotzdem werden die, die eine Weihnachtskrippe aufgebaut haben, diese Figuren dazugestellt haben. Warum eigentlich? Aus Tradition? Weil es immer schon so war? Mensch, das weiß doch jeder, wer und was zu ’ner Krippe gehört!?! „Ach ja, woher denn?“, frage ich dann. Von Lukas zumindest nicht! Es gibt noch eine zweite Weihnachtserzählung in unserer Bibel. Der Evangelist Matthäus berichtet im 1. Kapitel seines Evangeliums in den Versen 18-24 auch von der Geburt Jesu. Und, das sei hier verraten, im Anschluss kommen auch die Weisen aus dem Morgenland (von drei steht da übrigens nichts und auch nichts von Königen) zum neugeborenen Kindlein. Nehmen Sie sich die Zeit, zum Beispiel am 4. Advent, um bei Matthäus nachzulesen. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich.

Bei Matthäus ist Joseph die Hauptfigur. Sonst steht er immer nur am Rande, oft auch noch als älterer Mann dargestellt. Hier ist er im Mittelpunkt. Mit all seinen Zweifeln – denn welcher Mann würde seiner Verlobten abnehmen, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden ist? Und so reagiert er sehr menschlich – er will sich heimlich davonstehlen – allerdings, um Maria zu schützen. Denn eine Schwangerschaft vor der Hochzeit ging gar nicht. Allerdings wird Josef als sehr fromm beschrieben, er kannte seine Heilige Schrift. Und er kannte die Voraussagen zum Immanuel, dem Retter aus dem Jesajabuch (7,14). Und so war ihm auch nicht sehr verwunderlich, dass ihm im Schlaf ein Engel erschien und ihm alles erklärte. Von der Rand- zur Hauptfigur. Denn er befolgt Gottes Befehl und bleibt bei Maria. Und ermöglicht so das Wunder der Menschwerdung Gottes. Allerdings ohne die Romantik und Dramatik des Stalles. Unspektakulär und normal. Für mich eines von vielen Zeichen, wie nah uns diese so alte Bibel doch ist. Und auch uns Randfiguren in die Mitte stellt in dieser Heiligen Nacht.

Wobei, wenn wir bei Matthäus bleiben, wird der Zeitpunkt der Geburt gar nicht berichtet. Insofern finde ich gut, dass es auch das Lukasevangelium mit seiner Weihnachtsgeschichte gibt. Weil wir Menschen auf das Gewöhnliche, auf die am Rande, kaum reagieren. Und das Wunder der Menschwerdung Gottes irgendwann am Vormittag womöglich glatt an uns vorbei ginge. Ich bin Matthäus dankbar, dass er den Josef mit all seinen menschlichen Zweifeln in den Mittelpunkt stellt und uns so auf besondere Weise nahe ist. Ich wünsche uns, dass wir wie Josef unsere Zweifel überwinden und uns ganz einlassen auf die Menschwerdung Gottes.

Ein gesegnetes Weihnachtsfest wünscht Ihnen