Kolumne Denkanstoß Spurensuche der katholischen Kirche

Spurensuche ist angesagt. Zum Auftakt der Mönchengladbacher Heiligtumsfahrt haben wir uns ebenfalls für eine Spurensuche entschieden. Eine Art Entdeckungsreise in Mönchengladbach. Welche Spuren begegnen uns zwischen den Häusern unserer Stadt: auf Plätzen, Straßen, Wegen und in Unterführungen. Ein spirituelles Fotoprojekt will Interessierten Gelegenheit geben, fotografierend und damit sehend unsere Stadt zu erkunden. Eine Spurensuche mit offenen Augen und Sinnen und mit klarem Kopf und einem wahrnehmenden Herzen. Was sehe ich? Was bewegt mich? Wohin zieht es mich und was mag ich so gar nicht? „Was spricht mich an? Im Alltag. Unter den Menschen. In Mönchengladbach.“ - so heißt es in der Ausschreibung des begleiteten Projektes.