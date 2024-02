Kolumne Denkanstoß Sieben Wochen ohne Alleingänge

Die „tollen Tage“ sind vorbei – Fastenzeit ist angesagt. Ich kenne noch von meinen Großeltern den Spruch „Fasten ist katholisch!“ und das bedeutete – nichts für uns. Wir sind evangelisch und da macht man so etwas nicht. Inzwischen hat sich das komplett geändert. Schon seit vielen Jahren gibt es das evangelische Fastenmotto „Sieben Wochen ohne …“, und da wurde in den vergangenen Jahren auf Verschiedenes verzichtet. „Sieben Wochen ohne Verzagtheit“ gab es 2023. „Ohne Blockaden“, „Ohne Pessimismus“, „Ohne Lügen“ – so lauteten Fastenthemen.