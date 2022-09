Kolumne Denkanstoß : Historisches im Nebel

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Mitte) kommt mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (links) und Ioan Sauca, Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen, zur Vollversammlung des ÖKR in Karlsruhe. Foto: dpa/Uli Deck

Mönchengladbach Über die Botschaft des Ökumenischen Rates der Kirchen, der erstmals in Deutschland tagte, schreibt unser Autor: „Wenn ganz viele Menschen einen Teelöffel Sand ans Ufer werfen, wird auch ein Strand daraus.“

Von Burkhard M. Kuban

Haben Sie mitbekommen, dass bis einschließlich Donnerstag etwas Historisches und Einmaliges in Karlsruhe stattgefunden hat? Wenn nicht, wovon ich fast ausgehe, wofür ist das ein Zeichen?

Vom 31. August bis 8. September 2022 tagte die elfte Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Karlsruhe. Historisch, weil die Vollversammlung zum ersten Mal nach über 50 Jahren wieder in Europa und zum ersten Mal in der über 70-jährigen Geschichte des ÖRK überhaupt in Deutschland stattfand. Es war also alles andere als selbstverständlich und eine große Ehre.

Dass dieses Ereignis so wenig wahrgenommen wird, mag am katholisch geprägten Niederrhein vielleicht daran liegen, dass die römisch-katholische Kirche auf eigenen Wunsch kein Voll-Mitglied, sondern nur angeschlossen ist. Der ÖRK ist an sich nicht eben klein und unbedeutend, sondern ein weltweiter Zusammenschluss von 352 Mitgliedskirchen in mehr als 120 Ländern auf allen Kontinenten der Erde. Diese vertreten 580 Millionen Christen. Mitglieder sind die meisten großen Kirchen der evangelischen Traditionen (Lutheraner, Reformierte, Unierte, Methodisten, Baptisten etc.), die anglikanischen Kirchen, die altkatholischen/christkatholischen Kirchen und die meisten orthodoxen und orientalisch-orthodoxen Kirchen.

Über 4000 Delegierte trafen sich in Karlsruhe und besuchten Partnerkirchen in ganz Baden und im Elsass. Das Motto der Tagung könnte aktueller nicht gewesen sein: „Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt.“ Dabei sollte auch der Versuch unternommen werden, die russisch-orthodoxe und die ukrainisch-orthodoxe Kirche miteinander ins Gespräch zu bringen (über das Ergebnis weiß ich leider nichts). Sehr wohl aber über die bunte Themenpalette, mit der sich Menschen aus der ganzen Welt intensiv beschäftigt haben: Ekklesiologie, Mission und Einheit der Kirche / Frauen, Männer, Familie, Geschlechtervielfalt / Gerechtes Wirtschaften / Gerechtigkeit und Frieden / Interreligiöser Dialog / Jugend / Kampf gegen Rassismus / Musik /Umwelt und Schöpfung.

In einer Zeit, in der Grenzen und Abgrenzung in unserer Welt wieder wichtiger zu werden scheinen, finde ich es ein sehr ermutigendes Zeichen, dass über Grenzen, Länder und Kontinente hinweg miteinander gesprochen und auch gerungen wird, um ein gerechtes Leben für alle Menschen im Blick zu haben. Kritiker werden einwerfen, dass mit Diskussionen nichts verändert wird. Ich bin hingegen davon überzeugt: Wenn ganz viele Menschen einen Teelöffel Sand ans Ufer werfen, wird auch ein Strand daraus. Mir gibt vielmehr zu denken, wie wenig von dieser Versammlung in unserer Öffentlichkeit im Bewusstsein ist. Das mag am schwindenden Einfluss der Kirchen in unserer Gesellschaft liegen oder auch an der mangelnden Bekanntmachung unsererseits. Oder weil andere Themen uns viel näher und wichtiger sind.

Aber zum Nachdenken: Liegen zum Beispiel die Ursachen für die gegenwärtige Energie-Krise nicht auch darin, dass unser Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung nicht ausreicht – zumindest in dem Sinne, dass wir die Menschen und ihre Lebensumstände außerhalb von Westeuropa nicht wirklich im Blick haben und alles versuchen, unseren Lebensstandard irgendwie zu halten?

„Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt.“ Ich wünsche mir, dass dieses Motto aus Karlsruhe auch durch uns Lebenswirklichkeit wird – gegen alle vermeintlichen oder tatsächlichen Widerstände. Greifen wir zum Teelöffel und tragen unseren Teil bei.