Kolumne Denkanstoß „Work in progress“ oder Baustellen stehen für Zukunft

Ganz ähnlich geht es mir mit den kirchlichen Reformprozessen. Es sind so viele Baustellen (Missbrauch, die Krise der Institution Kirche, die Rolle der Frau, Umgang mit Sexualität etc.) zu bewältigen, dass man entnervt stöhnt und denkt: nicht schon wieder eine Versammlung, ein Gremium, ein Veränderungsprozess. Anfang März erst ging der Synodale Weg der katholischen Kirche in Deutschland zu Ende. Über zweihundert Synodal:innen haben miteinander in vier Foren darum gerungen, wie die Weichen nach dem Missbrauch neu gestellt werden können. Das Ergebnis der dreijährigen Beratung spiegelt sich in 15 beschlossenen Texten wider. Dabei wurden Prävention und Intervention bei sexuellem und geistlichem Missbrauch deutlich verbessert. Auch im Bereich Sexualität sind beispielsweise durch die Zustimmung zu Segensfeiern für homosexuelle Paare Fortschritte erzielt worden. Allerdings sind (zu) viele Veränderungen erst ermöglicht, aber noch nicht umgesetzt worden. Hier darf man auf die konkrete Praxis im jeweiligen Bistum gespannt sein.