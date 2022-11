Kolumne Denkanstoß Es wird nicht dunkel bleiben

Hut ab! Vor meinem lieben Mitbruder Albert Damblon. Er hat in dieser Rubrik „Denkanstoß“ in der vergangenen Woche von seinem Christbaum ohne Lichterkette erzählt. Sich vor den dunklen Weihnachtsbaum setzen, und so derer gedenken, die an Weihnachten ohne Strom und Heizungswärme im Kriegsdunkel sitzen, dazu braucht es ein Herz, dem es an Licht und Wärme nicht mangelt. Und wahr ist: Zeiten, in denen Weihnachtsbäume dunkel bleiben, und der Lichterglanz in den Straßen eingeschränkt ist, bringen die Chance mit sich, das Licht der Liebe und der Wärme in unseren Herzen umso kräftiger zum Leuchten zu bringen.