Kolumne Denkanstoß Gedruckte Bücher lesen als sinnliches Erleben

Darum liebe ich „meine“ drei Lieblingsbuchhandlungen so sehr (sie liegen in drei verschiedenen Städten, darum darf ich mir mein „Fremdgehen“ erlauben), weil ich dort gesagt bekomme, was ich zu lesen habe, was ich lesen könnte, was ich – eigentlich – lesen will! Weil eine gute Buchhändlerin ihre Leser manchmal besser kennt als diese sich selber. Und manchmal legt eine Lieblingsbuchhandlung sogar ein Buch für mich zurück – selbst wenn ich lange nicht vorbeischaue. Denn sie weiß: Ich komme ganz gewiss wieder dorthin!