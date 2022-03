Kolumne Denkanstoß : Die Pforten der Hölle

Der Motivwagen zum Krieg in der Ukraine des Düsseldorfer Wagenbauers Jacques Tilly, zeigt den russischen Agressor Wladimir Putin. Foto: dpa/Federico Gambarini

Mönchengladbach Der russische Überfall auf die Ukraine und der Krieg beschäftigt unseren Autor: Der Wille eines Mächtigen führt die Welt an den Abgrund und bricht den Willen der Anderen.

Von Dietrich Denker

„Des Menschen Wille ist sein Himmelreich“, sagt das Sprichwort. Des Menschen Wille kann auch sein Tor zur Hölle sein. Der Wille Putins öffnet die Pforten der Hölle: Er hat gleich mehrere Grenzen überschritten. Eine territoriale, nämlich die der Ukraine. Moralische Grenzen: Er hat Gesprächspartner getäuscht und belogen. Die Wahrheit eigenen Interessen geopfert. Frauen und Kinder vertrieben, zivile Ziele beschossen und Menschen getötet oder töten lassen. Er schickt junge Männer in einen Bruderkrieg. Er bringt Tod und Elend in ein Land. Und eine Zeitenwende in der Politik.

Was muss passieren, damit ein Land wie das unsere gegen seine eigentliche Überzeugung Waffen in ein Kriegsgebiet liefert? Der Wille eines einzelnen Menschen, der in seiner Unvernunft einen Krieg beginnt, reicht dafür aus. So mächtig kann der Wille eines Menschen werden.

Was ist eigentlich mit dem Willen der anderen? Der wird gebrochen. Russische Soldaten, propagandistisch aufgestachelt, müssen Befehlen gehorchen. Menschen, die in Frieden leben wollen, müssen plötzlich zu den Waffen und für ihre Freiheit und Selbstbestimmtheit kämpfen. Friedenspolitik wird zur Abschreckungs-, Einschüchterungs- und Kriegspolitik. Milliarden für Entwicklung, Klimaschutz und Wohlstand werden für Waffen und die Bundeswehr gebraucht.

Da zwingt uns gerade ein Aggressor dazu, mit unseren Überzeugungen zu brechen. Das ist tragisch und doch nicht zu ändern, wenn wir unsere Werte und die Freiheit nicht verlieren wollen. Putins Wille hat das Tor zur Hölle geöffnet.

Solidarität mit der Ukraine, das ist das Gebot der Stunde. Sie stärken und stark machen für den Kampf. Flüchtenden helfen. Den Zurückgebliebenen in den Bunkern, Kellern und U-Bahn-Schächten zeigen: Wir lassen Euch nicht im Stich. Hilfslieferungen und Waffenlieferungen. Eine teuflische Allianz, und doch muss gerade beides geschehen. So ist das, wenn der Wille eines Mächtigen die Welt an den Abgrund führt. Da sind Friedensgebete nötiger denn je. Und auch das Hoffen auf Wunder ist nicht schändlich.

Und dann gibt es da auch diese Menschen: Es sind nur wenige. Aber sie sind auch stark: Unbewaffnet mit bloßen Händen stehen sie vor russischen Panzerfahrzeugen. Sie umarmen ihre Feinde: „Wir sind doch Brüder“, sagen sie. Mit dem Mut der Verzweiflung geben sie ihrem unbedingten Willen zum Frieden Ausdruck. Vermutlich wird die Kriegsmaschinerie sie niederwalzen. Gott sei es geklagt. Vielleicht aber erweckt ihre Opferbereitschaft in den Herzen der Feinde, die ja doch die Brüder sind, das Gute wieder zum Leben.

Bei Kain und Abel ging es schief. Hier schlug der Bruder den Bruder tot. Glücklich ist Kain damit nicht geworden. Jesus wurde ebenfalls Opfer von Folter und Gewalt. Er hat die Pforten der Hölle durchschritten. An seine Leidensgeschichte, seine Passion, erinnern wir in den Wochen bis Ostern. Ihm folgte kein 1000-jähriges Friedensreich. Dafür wurde sein Tod zur Quelle des Lebens für so viele, die an ihn glauben. Die gute Nachricht, dass er aus dem Tod erstanden ist, wird zum sichtbaren Zeichen, dass am Ende doch das Leben siegt.

Der Wille zum Frieden und zum Widerstand gegen die Gewalt ist auch bei den unbewaffneten Menschen vor den russischen Panzern ungebrochen.

Das lässt mich hoffen, dass die vielen Menschen, die das Gute und den Frieden wollen, ihren Willen nicht brechen lassen durch den Willen eines Mannes Namens Putin.

Es wird eine Zeit kommen, da ist auch Putin Geschichte. Mögen die Menschen mit dem Willen zum Frieden, zur Solidarität mit den Schwachen und mit der Bereitschaft für ihre Überzeugungen zu kämpfen ihren Willen zum Guten erhalten. Mögen sie ihre Waffen niederlegen, wenn der Krieg vorbei ist. Wenn Friede ist, müssen am Ende auch die Schwerter wieder zu Pflugscharen werden dürfen. Nicht dass sie von Menschen mit Willen zum Bösen – sozusagen aus 2. Hand – erhoben werden und die Gewaltspirale von Neuem beginnt.