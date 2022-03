Kolumne Denkanstoß : Holodomor

Holodomor Gedenken in den USA an Opfer in der Ukraine. Foto: Oliver Metz

Mönchengladbach Viele Menschen in der Ukraine haben jetzt nicht nur Angst vor dem Krieg, sondern auch vor dem Verhungern, berichtet unsere Autorin aus persönlichen Begegnungen. Das hat historische Gründe.

Von Martina Wasserloos-Strunk

Mit der Sprache ist das so eine Sache. Manche Dinge kann ich selbst tun, aber umgekehrt können sie mir nicht getan werden. Ich kann warten, aber ich kann nicht gewartet werden. Ich kann schlafen, aber ich kann nicht geschlafen werden. Mit dem Verhungern ist das genauso: Ich kann verhungern, aber ich kann nicht verhungert werden. Denkt man. In den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben die Menschen in der Ukraine die Erfahrung gemacht, dass man doch verhungert werden kann.

Was heute mit „Holodomor“ oder „Hungertod“ bezeichnet wird, war die verbrecherische Absicht Stalins, die Kontrolle über die Ukraine zu bekommen und mit den Erträgen aus der „Kornkammer“ Osteuropas seine ehrgeizigen Industrialisierungs- und Militarisierungspläne zu finanzieren. Das Verbrechen an den Menschen in der Ukraine war so grauenhaft, dass es heute in vielen Ländern der Welt Gedenkorte für die Opfer gibt. Zum Beispiel auch in Los Angeles, USA.

Der Holodomor, der Hungertod, war verwaltungsmäßig durchorganisiert. Felder wurden bestellt und abgeerntet. Die Erträge wurden zur Devisenbeschaffung auf dem Weltmarkt verkauft. Stalins Schergen zogen durch die ukrainischen Dörfer um sicher zu stellen, dass die Menschen nichts für sich zurückbehielten. Nichts. Wer nach einiger Zeit noch zu „gut genährt“ aussah, wer ein paar Getreidehalme in Sicherheit gebracht hatte, wer noch alte Eltern oder Säuglinge im Haus hatte, die lebten, musste sich erklären, nicht selten auf Leben und Tod.

Der Holodomor, der Hungertod der Menschen war sozusagen staatlich angeordnet. Heute wissen wir, dass es auch zu Kannibalismus gekommen ist. Die Zahl der Hungertoten geht in die Millionen – man schätzt, je nach Berechnungsgrundlage – dass bis zu 7,5 Millionen Menschen verhungert worden sind.

Heute wird der staatlich angeordnete Hungertod von vielen als Völkermord eingestuft. In der heutigen Ukraine spielt diese Erinnerung eine große Rolle, wenn es um das Verhältnis zu Russland geht. Die Erfahrungen des Verhungertwerdens sind tief ins kollektive Gedächtnis der Menschen eingegraben. Denen, die dort leben ist das sehr bewusst: „Wissen Sie“, sagt Bischof Zan Fabian von der reformierten Gemeinde in der Westukraine am Telefon zu mir, „die alten Menschen haben ja nicht nur Angst vor dem Krieg – sie haben auch Angst vor dem Verhungern.“