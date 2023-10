Kolumne Denkanstoß Hoffen – gegen die Macht des Faktischen

Sie haben für Versöhnung und Frieden, fromm gesprochen: am Reich Gottes gearbeitet. „War is not the answer“ ist ein gesticktes Bild aus dem „Palestinian Conflict Transformation Center“ in Betlehem. Hier wurden jungen Menschen Alternativen zur Gewalt aufgezeigt. Gemeinsam haben sie entdeckt, dass eine Zivilgesellschaft friedliche, konstruktive und demokratische Strukturen braucht. Und sie haben gelernt „War is not the answer“ – Krieg ist nicht die Antwort. Denn einen Krieg kann niemand gewinnen.