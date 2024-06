Kolumne Denkanstoß Wie ich mit dem Wahlergebnis der AfD umgehe

Mich bedrückt das. Erst recht (komische Wortwahl an dieser Stelle), weil so viele Erst- und Jungwähler und -wählerinnen ihr Kreuz „rechts außen“ gemacht haben. Eine Partei, deren Spitzenkandidaten aus dem Wahlkampf genommen werden mussten, weil sie entweder im Verdacht stehen von China ausspioniert und von Russland Gelder angenommen zu haben oder aber die Verbrechen der SS verharmlost haben. Diese Partei verliert in den Augen ihrer Wähler und Wählerinnen weder an Vertrauen noch an Glaubwürdigkeit. Das ist schon irritierend bemerkenswert.