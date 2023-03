Kolumne Denkanstoß Den Vögeln lauschen und Achtsamkeit lernen

Es ist wieder da – und es ist so schön! Beim morgendlichen Aufwachen höre ich die Vögel singen. Und das bringt auch in mir etwas zum Klingen. Ich möchte eigentlich einstimmen und antworten. Der Gesang der Vögel ist für mich viel mehr, als manche biologischen Puristen ihm zugestehen wollen. Vögel singen sicher nicht nur zum Anlocken eines Partners oder zur Markierung ihres Reviers. Ihr Gesang ist ja auch ästhetisch und für mich ein Lob des Schöpfers. Wozu sonst die verschwenderische Vielfalt? Die Nachtigall beherrscht 400 verschiedene Melodien. Und die amerikanische Spottdrossel lernt immer weiter dazu und komponiert sogar mit neuen Kombinationen und Variationen. Der deutsche Name klingt eigentlich viel zu abwertend …