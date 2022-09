Kolumne Denkanstoß : Es gibt auch in schweren Zeiten den Himmel auf Erden

Es gibt auch in schweren Zeiten den Himmel auf Erden

Meinung Mönchengladbach In der Ukraine herrscht Krieg, die Energiepreise steigen und die Konsequenzen des Klimawandels werden spürbar. Trotzdem ist es möglich, in kleinen Augenblicken Ruhe zu finden, schreibt unser Autor.

Es gibt ihn konkret in unserer Zeit. In der Zeit des Krieges, den ein Despot führt, weil er meint, Geschichte schreiben zu müssen, indem er sich nimmt, was ihm nicht zusteht und Menschen zur Verfügungsmasse seiner Wahnvorstellungen macht.