Mönchengladbacher Denkanstoß : Teilen macht reich!

Sankt Martin reitet meistens auf einem Schimmel - wie hier beim Umzug in Mönchengladbach. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Welche Gedanken der Superintendent des ev. Kirchenkreises Gladbach-Neuss zu Sankt Martin hat und welche Lehren wir aus der unerwarteten Tat des Soldaten ziehen können.

Von Dietrich Denker

Sankt Martin, Sankt Martin....“, nach einem Jahr Pause ziehen wieder Martinszüge durch die Straßen in unserer Stadt. Kleine, mittlere und größere Kinder ziehen singend mit ihren Laternen, begleitet von Martinskapellen hinter dem Mann auf dem Pferd her. Und jeder dieser Züge hat ein Ziel: die Mantelteilung. Ein „armer Mann“ sitzt in Lumpen an einem Feuer. Der reitende Soldat Martin hält sein Pferd an. Dann teilt er seinen Mantel. Die eine Hälfte schenkt er dem „armen Mann“, und mit der anderen wärmt er sich selbst. Teilen macht reich! Und geteilt reicht der Mantel für beide.

Der einschüchternde Soldat mit dem Schwert auf dem „hohen Ross“ übt Barmherzigkeit. Es ist die Achtsamkeit, die Empathie und die Fürsorglichkeit des harten Soldaten, die uns so anrührt. Da guckt einer genau hin. Sieht Elend. Und zieht Konsequenzen. Er handelt nicht seiner Rolle entsprechend und hilft. Er öffnet sein Herz fremder Not und nimmt sich des Armen an. Es gibt viele Geschichten, in denen von Taten der Barmherzigkeit erzählt wird. Aber nur diese Geschichte vom „Heiligen Martin“ hat so tiefe Spuren in unserem Brauchtum und in den Heiligenlegenden gezogen, dass wir sie jährlich nachspielen.

In den Religionen, die nur einen Gott haben, also im Judentum, Christentum, Islam, Bahai, aber auch in anderen Religionen wie Buddhismus und Hinduismus sind Barmherzigkeit und Mildtätigkeit eine Grundtugend der Gläubigen. Sankt Martin hat das Zeug für alle, ein Vorbild zu sein.

Wenn Kindergärten, Schulen und ganze Stadtteile durch die Straßen ziehen, kommen dabei Menschen aller Religionen und Kulturen zusammen. Reiche und Arme, Starke und Schwache. Und es lässt sich erahnen, wie gut wir Menschen es hätten, wenn wir nur alle Barmherzigkeit übten, unsere Gaben miteinander teilten und einander freundlich und hilfsbereit begegneten und in gegenseitiger Achtsamkeit unsere Lebensstraßen zögen. Ich frage mich immer wieder, warum wir das, was wir eigentlich alle gut finden, nicht hinbekommen.

Nun ist ein Einzelner oder eine Gruppe von Menschen nicht für das, was andere tun, verantwortlich. Aber für das, was Sie, die Sie diesen Denkanstoß gerade lesen, und ich, der ich ihn schreibe, tun, sind wir verantwortlich. In Sachen Barmherzigkeit und Achtsamkeit gibt es noch „Luft nach oben“. Darüber nachdenken lohnt.