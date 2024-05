Kolumne Denkanstoß Wo die Toga der Geschichte weht

Aber jetzt im Ernst: Wen sollte ich verantwortlich machen? Das heutige Kernland des damaligen Imperium Romanum? Nicht mehr nach Caorle in den Urlaub fahren, sondern nach Klein-Kleckersdorf? Auf Spaghetti Carbonara und Risotto Milanese verzichten? Boykott, Desinvestition und Sanktion halte ich hier nicht für zielführend. Mir ist auch eine Ideologie fremd, die die Menschheit in Gut und Böse einteilt, in ewige Kolonialisten und in ewige Opfer. Paulus schrieb in seinem Brief an die Gemeinden in Galatien: „Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid: In Jesus Christus seid ihr alle eins.“ In Christus: Diese Identitätsstiftung sieht Schubladendenken nicht vor.