Kolumne Denkanstoß Neue Pastorale Räume bieten Dreiklang

Ich liebe es je nach Jahreszeit oder persönlichen Festtagen, meinen eigenen vier Wänden einen neuen Look zu verleihen. Es muss ja nicht gleich neu tapeziert oder die Möbel umgestellt werden. Manchmal reicht es mir, ein paar Bilder auszutauschen oder eine neue Deko zu platzieren. Auch wenn der Vergleich natürlich hinkt, so geht doch der neue Zuschnitt künftiger katholischer pastoraler Räume in der Region Mönchengladbach ähnlich vonstatten.