Mönchengladbacher Denkanstroß : Tristan und Isolde — Unsere Welt braucht Hoffnung und Liebe

Mönchengladbach Unser Autor beschäftigt sich mit der Frage, wie viel Liebe und Hoffnung in der Auseinandersetzung mit eigener Schuld und Versöhnung steckt.

Hoffnung, tragischer Tod, ewige Liebe und die Unendlichkeit in der Musik Wagners triggert die Menschen an. Die Auseinandersetzung mit eigener Schuld, die Bitte um Vergebung, der steinige Weg, Schritte aufeinander zuzugehen, der mühsame Weg zu Frieden und Versöhnung statt zu aufopferndem Heldentum, finden dagegen wenig Beachtung. Dabei stecken gerade darin mehr Liebe und Hoffnung für die Welt als in jedem Heldenepos.

„Jesus, vergib mir meine Schuld. Nimm mich an die Hand. Führe mich durch diesen Tag, dass ich nach deinem Willen lebe.“ Ich meine, es sind viele, wenn auch zu wenige, die mit einem solchen Gebet und in dieser Haltung in den Tag starten. Ich kenne solche Menschen in der Diakonie, in der Seelsorge, in Krankenhäusern, im Volksverein, im Pfarrdienst und in den unterschiedlichen christlichen Gemeinden. Auch in Politik und Verwaltungen. Ihr Leben wird nicht von einer Musik der Unendlichkeit majestätisch orchestriert. Sie sind auf der richtigen Straße unterwegs und suchen Wege zu Versöhnung und Frieden.