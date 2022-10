Kolumne Denkanstoß : Kartoffelferien

Früher mussten Kinder bei der Kartoffelernte auf dem Acker helfen statt in der Schul zu lernen, die Zeit ist aber zum Glück vorbei. Foto: dpa/Philipp Schulze

Mönchengladbach Unser Autor erinnert sich an die Arbeit auf dem Feld und warnt vor Verschwendung: „Wir leben in schwierigen Zeiten, doch unseren Ahnen ging es nicht unbedingt besser. Sie zeigen uns, dass man auch harte Zeiten meistern kann.“

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Hurtz

Wissen die Jungen noch, wie für die Alten die Ferien im Herbst heißen? Natürlich „Kartoffelferien“! Denn in Zeiten, als die Maschinen noch nicht entwickelt oder viel zu teuer waren, zählte im Schlussspurt der Ernte auf einem Bauernhof jede helfende Hand, sodass die Kinder die Schulbank mit dem Acker tauschen mussten.

Es war keine leichte Arbeit: bei Wind und Wetter „rein in die Kartoffeln“, um diese aus der Erde zu klauben. Immerhin wurde abends auf dem Feld das Kartoffelfeuer entzündet. So konnte man nicht nur im Verbrennen des Kartoffelkrautes der Krautfäule vorbeugen und die nicht lagerungsfähigen angestochenen Kartoffeln sinnvoll verwenden, sondern auch für alle ein leckeres Mahl zubereiten. Denn frische Kartoffeln im Lehmmantel im offenen Feuer gegart, das würde man heute zu den Delikatessen rechnen. Eigentlich verrät bereits der Name, wie schmackhaft Kartoffeln sind, kommt er vom italienischen Wort „tartufolo“ (Trüffel), das wiederum im lateinischen „terrae tuber“ (Erdknolle) seinen Ursprung hat.

Doch sollte man sich vor falschen Romantisierungen hüten, gottlob haben menschlicher Erfindungsgeist und die Technik zumindest in unseren Breitengraden Kinderarbeit und allzu harten Mühen ein Ende bereitet und sorgen für verlässliche Erträge. Allerdings fürchte ich, dass dabei unser Umgang mit Nahrungsmitteln gelitten hat, auch im Hinblick auf Lebensmittel sind wir eine Wegwerfgesellschaft geworden. Denn was scheinbar immer und günstig zur Verfügung steht, das sinkt im Wert und damit in der Achtung. Wird sich für Fallobst noch gebückt und die faule Stelle noch aus dem Apfel geschnitten?

Wir erleben zurzeit ein immer größer werdendes Krisenszenario, das selbst starke Gemüter unruhig und unsicher werden lässt. Dramatische Entwicklungen, wohin man schaut; viel zu viel Schreckliches und Bedrohliches müssen wir schultern! Doch nach einem Diktum vom Hl. Thomas von Aquin kann es zwar Gutes ohne Böses, aber nie das Böse ohne Gutes geben. Vielleicht dürfen wir in allen Sorgen und Ängsten, die uns bedrängen, zumindest das eine Gute erkennen, dass sie uns helfen, unsere Verhaltensweisen und Bewertungen neu auszurichten. Denn im Wachstum des Wohlstandes haben sich Fehlentwicklungen eingeschlichen, für die unser Umgang mit Lebensmitteln nur ein Indikator ist. Wir haben ganz einfache Wahrheiten neu zu lernen! So zeigt doch jeder Acker, alles ist endlich! Wenn ein Feld abgeerntet ist, mögen im Nachgang noch einige Kartoffeln aufzulesen sein, aber ist auch dies geschehen, dann muss man ein Jahr warten. Und wenn wir hier alle Kartoffeln verbraucht haben, dann nützt uns nichts, dass anderswo noch welche vorhanden sind, wenn keine Möglichkeit besteht, sie zu uns zu bringen.

Wohlstand gaukelt uns vor, alles stünde stets zur Verfügung, was für ein Trugbild! Das wussten unsere Ahnen besser als wir, deshalb gingen sie nachhaltiger und maßvoller mit ihren Ressourcen um. Wie erfindungsreich waren sie allein bei der Zweit- und Drittverwertung von Kartoffeln; aus ihnen wurden ein Auflauf oder Salat gemacht oder sie wurden gebraten. Natürlich galt die feste Regel, dass nur auf den Teller kam, was auch gegessen werden konnte; und dass in Gemeinschaft alles besser schmeckt, das war ihnen eine Binsenwahrheit.

Wir leben in schwierigen Zeiten, doch unseren Ahnen ging es nicht unbedingt besser. Sie zeigen uns, dass man auch harte Zeiten meistern kann, vor allem wenn man im Miteinander füreinander da ist, eine der Ressourcen, mit der man wirklich verschwenderisch umgehen sollte – nicht nur in den Kartoffelferien!