Kolumne Denkanstoß Der kleine Mann aus Rheydt

Der Gastbeitrag über Joseph Goebbels, den Karl Boland am 20. Februar in der RP veröffentlichte, beleuchtet eindrucksvoll, wie jener kleine, 1,65 Meter große Mann aus Rheydt mit „Hinkefuß“ seine verhängnisvolle Laufbahn im tiefen Frust einer Sinnkrise begann. Nach Hitlers Machtübernahme am 30.1.1933 zum NS-Propagandaminister aufgestiegen, entpuppte er sich als Menschenfeind und Schwerverbrecher. Nach Studium und Promotion war Goebbels zunächst einer von unzähligen arbeitslosen Intellektuellen. Einfache berufliche Tätigkeiten auszuüben, dazu war er sich zu fein. „Niemand brauchte ihn, keiner fragte ihn, er fühlte sich nutzlos und im Elternhaus überzählig. Er trug sich auch mit Suizidgedanken“, so beschreibt Karl Boland Goebbels psychische Verfassung in den frühen 1920er Jahren.