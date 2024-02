Kolumne Denkanstoß Die fünfte Jahreszeit

Wann haben Sie zuletzt so richtig herzhaft gelacht? Zumindest wenn Sie Fan der „fünften“ Jahreszeit sind, haben Sie in unserer Region jede Menge Gelegenheiten, um „organisierten“ Frohsinn zu erleben. Ich zähle mich zu den waschechten Rheinländer:innen und habe Freude an originellen Kostümen, pointenreichen Büttenreden und bunten Karnevalsumzügen. Am meisten Spaß habe ich jedoch an Situationskomik, die sich das ganze Jahr über ereignen kann. Dann, wenn jemand unfreiwillig witzig ist. Das passiert oft, wenn man etwas sagt, was eigentlich ganz anders gemeint war. Nicht selten ertappe ich mich selbst dabei.