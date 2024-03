Kolumne Denkanstoß Wenn Menschen um ihre Tiere trauern

In der Bibel gibt es viele Hinweise, dass der Himmel auch für unsere tierischen Weggefährten offensteht. Und darum feiern wir in der Johanneskirche in Großheide am Sonntag, 17. März, um 10 Uhr auch einen Gottesdienst für alle, die um einen tierischen Lebensgefährten trauern. Auch diese Trauer verdient es, einen Raum zu bekommen. Wir denken uns den Himmel zu klein, wenn wir ihn uns nur mit unsereiner bevölkert vorstellen. Die Erfahrungen vom letzten Tiertrauergottesdienst und die Reaktionen waren jedenfalls sehr ermutigend.