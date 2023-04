Kolumne Denkanstoß Abitur-Pannen und die Wurschtigkeit

Während wir uns immer mehr Sorgen um Fachkräftemangel machen, schleicht sich auf allen Ebenen dieser Gesellschaft eine Wurschtigkeit ein, die ihresgleichen sucht. Es mag ja auch an der unbarmherzigen Allgegenwärtigkeit digitaler Nachrichten-Verbreitung in Echtzeit liegen, dass so etwas immer mehr ins Auge springt. Was aber auffällt: Alles wird langsam irgendwie „egal“. Die Reihe dieser Auffälligkeiten scheint, je länger man sich mit diesem Gedanken beschäftigt, schier endlos: In Jogginghose zur Schule? Egal. Serienweise Rechtschreibfehler selbst in offiziellen Briefen? Egal. Fortgesetzter Rechtsbruch auf dem Ticket von Umwelt-Demonstrationen? Egal. Menschen in höchsten Regierungsämtern ohne irgendeine berufliche Qualifikation? Egal. Zusammengepfuschte Doktor-Arbeiten? Solang’s nicht auffällt: Egal. Nicht abbestellte Tische im Restaurant? Egal. Randale und lebensgefährliche Pyro-Technik im Stadion? Egal. Fremdes Auto beschädigt und abgehauen? Egal. Unwahre Geschichten in sozialen Medien verbreitet? Egal. Und dann dazu immer wieder die Sätze: Geht gerade nicht. Darf man nicht so eng sehen…