Kolumne Denkanstoß Das Naheliegende glauben

Aber so eine Behauptung zeigt eigentlich: Da ist jemandem ein Geheimnis abhandengekommen. Ein naheliegendes Geheimnis. So wie beim Vater, der resümiert: „Ich weiß jetzt, warum Weihnachten in meiner Kindheit so schön war. Ich musste die Geschenke nicht bezahlen!“ Die meisten Väter und Mütter werden dieses Resümee für das halten, was es auch ist: ein Witz. Und erst recht tun das Großväter und Großmütter. Denn an Weihnachten hängen ja auch die eigenen Kindheitserinnerungen. In der Regel sind es schöne Erinnerungen.