Kolumne Denkanstoß : Erinnerungen und Aufbruch

Mönchengladbach Alte Bilder aus Kindergarten-Tagen sind oft alte Schätze, sie bringen Erinnerungen an Menschen, die man längst aus den Augen verloren hat, findet unsere Autorin. Aber sie bringen auch Zuversicht für neue Begegnungen.

Vor einigen Tagen bekam ich alte Fotos zugeschickt, Bilder meiner Kinder aus dem Kindergarten. Das sind sehr persönliche Aufnahmen, nun auch schon etliche Jahre her. Die Bilder kannte ich nicht, die Szenen aber wohl (Karneval, Entlassgottesdienst, St. Martins- und Nikolausfeier). Bilder aus Kindertagen kennen wir wohl alle. Wie lange verwahrt man solche Schätze? Betrachtet man solche Bilder überhaupt als Schätze? Irgendwann steht immer Entsorgung an, man kann ja nicht alles generationenlang horten.

Junge Menschen tun sich mit dem Entsorgen älterer Erinnerungsstücke anscheinend leichter. Ist es, weil sie noch so viel Leben vor sich haben und wir Mittelalten schon langsam beginnen, mehr und mehr aus der Erinnerung zu leben? So war es auch bei uns. Die Kinder warfen nur einen kurzen Blick darauf, und die Sache war erledigt. Bei mir aber wurden Begegnungen und Begebenheiten mit vielen Menschen wach, die man im Laufe der Zeit aus den Augen verloren hat. Manche Personen sind auch schon gar nicht mehr unter uns. Aber in diesen Fotos strahlen noch immer ihre Augen und das Lachen, mit dem sie in der Welt unterwegs waren. Auf diesen Bildern sind auch meist viele Menschen in fröhlicher Runde zu sehen, beim gemeinsamen Essen, beim ausgelassenen Karneval, bei fröhlichen Gottesdiensten, ohne großen Abstand.