Denkanstoß Wohin geht die Reise?

Über dem noch jungen Jahr 2024 liegt im Politischen eine gewisse Anspannung, Unsicherheit, Gereiztheit und Nervosität. Ein Jahr mit viel an Veränderungspozential liegt vor uns. Ein Superwahljahr mit vielleicht ganz neuen Machtkonstellationen könnte am Ende heraus kommen: Die Wahlen in den USA sind hoch spannungsvoll wie kaum einmal zuvor. Bei der Präsidentschaftswahl in Russland scheint schon alles abgemacht. Auch bei uns in Deutschland gibt es Wahlen in den Bundesländern Sachsen, Thüringen und Brandenburg und nicht zu vergessen die vielen Kommunalwahlen und nicht zuletzt die Europawahl im Juni 2024.