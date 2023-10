Denkanstoß Es ist dunkel draußen

Vergangenen Montag gab Walter Maaßen sein „letztes großes“ Jazz-Konzert in der Neuwerker Klosterkirche. Ob in seinem Alter wirklich Schluss ist oder ob es hin und wieder noch kleinere Zugaben gibt, sei mal dahin gestellt. Deutlich wurde den Konzertbesuchern, dass der Jazz ihn und die Band jung gehalten hat. Der New Orleans Jazz hat seine Wurzeln in den Spirituals und Gospels der afroamerikanischen Sklavenarbeiter in den Südstaaten der USA. Eine marginalisierte Gruppe von Menschen, für die es keine Chancengleichheit gab und die sich dennoch nicht den Traum eines Lebens in Frieden und Gerechtigkeit nehmen ließen. Trotz der bedrückenden Wirklichkeit aufstehen für eine lebenswerte Zukunft liegt den Rhythmen dieses Jazzstils zugrunde. Und so war es auch bei diesem Konzert, dass ganz unterschiedliche Gefühlslagen in Einklang bringen konnte.