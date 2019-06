Mönchengladbach : Zum Pfingstfest den Heiligen Geist zu Hilfe rufen

Mönchengladbach Pfarrer Stephan Dedring macht sich Gedanken über den Zeitgeist

Zugegeben – auch Pfingsten ist ein schwieriges Fest. Worum geht’s da nochmal? „Heiliger Geist“? Kleine Kinder denken immer zuerst an ein Gespenst, aber auch für Erwachsene ist der Geist Gottes inzwischen so wenig greifbar, dass sie immer öfter mit den Schultern zucken. Im Neuen Testament wird dieser Geist auch „der zur Hilfe Herbeigerufene“ genannt. Und seine Hilfe brauchen wir dringend, wenn wir uns nicht in Geistlosigkeiten verlieren wollen. Betroffen stellt man gerade in Berlin nach dem Rücktritt von Andreas Nahles fest, wie gehässig der Umgang miteinander sogar in den Volksparteien geworden ist. Bei uns legt jemand einen Schweinekopf vor eine Moschee – ja, geht’s noch? Die Polizei hielt es für nötig, mit einem Großaufgebot eine Demonstration abzuschirmen, damit aus blöden Parolen nicht Gewalt wird. Kaputte Autos werden einfach am Straßenrand abgestellt, als habe man als Besitzer damit nichts mehr zu tun.