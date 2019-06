Kolumne Denkanstoß : „Wie ist doch die Welt so schön“

Die Feldlerche ist übrigens der Vogel des Jahres 2019. Singvögel inspirieren unseren Autor darüber nachzudenken,wie sich Probleme manchmal von alleine lösen. Foto: dpa

Mönchengladbach Was Vogelgesang und Problemlösungsstrategien miteinander zu tun haben, darüber schreibt unser Autor.

Von Martin Gohlke

„Wie ist doch die Welt so schön, so schön! Das wissen die Vögelein, sie haben ihr leicht Gefieder und singen so fröhliche Lieder in den blauen Himmel hinein.“ Dieses Lied, welches wir vor einigen Wochen beim Jahresfest der Frauenhilfe gesungen haben, ist ein richtiger Ohrwurm für mich geworden. Es ist immer wieder schön, wenn früh morgens die Vögel anfangen zu singen und zu tirilieren. Es ist ein wahres Konzert, was da erklingt. Ich versuche dann immer herauszufinden, welcher Vogel gerade singt. Und im Geiste summe ich mit. Es ist jedes Mal ein Erlebnis für mich und bringt mich zum Staunen, welche Vielfalt an Tönen und Stimmen es in der Vogelwelt gibt.

Zwischendurch allerdings wurde der Vogelsang empfindlich gestört, ja geradezu unterbrochen. Scharen von Dohlen fielen frühmorgens in die Gärten ein und flogen von Baumwipfel zu Baumwipfel. Mit ihrem Krächzen übertönten sie die Singvögel. Manchmal fühlte ich mich wie in Alfred Hitchcocks Film „Die Vögel“ - so viele waren zu sehen. Doch seit Einsetzen der Sommerhitze sind die Rabenvögel verschwunden. Ob es ihnen zu heiß geworden ist? Wie auch immer: Inzwischen haben Meisen, Amseln und Finken wieder das Regiment übernommen und erfreuen uns mit ihrem Gesang.

Das Beispiel von den Dohlen hat mir gezeigt, dass manches sich von alleine regelt. Manchmal macht man sich Sorgen und denkt: Wohin soll das nur führen? Werden die Schwärme Überhand bekommen, bis alles schwarz von ihnen ist? Und mit einmal Mal ist das Problem vorbei. Haben wir das nicht auch schon mal an anderer Stelle erlebt? Da dachten wir: Wo ist der Ausweg? Wo ist die Lösung des Problems? Wer hilft uns weiter? Doch dann gab es eine unerwartete Wendung. Eine neue Tür tat sich auf, und alles war gut. Manchmal können das kleine Dinge sein, welche eine große Wirkung erzielen. Hinterher fasst man sich an den Kopf und man denkt: Warum bin da nicht eher drauf gekommen? Manchmal sind es aber auch Wendungen und Ereignisse, die man überhaupt nicht planen konnte, denn sonst hätte man sie schließlich selber im Blick gehabt. So ist vieles im Leben ein Geschenk.

Was mir immer geholfen hat und hilft, ist das Gebet. Es ist das vertrauensvolle Gespräch mit Gott. Gott kann ich all meine Wünsche, meine Sorgen, aber auch meinen Dank anvertrauen. So ist mein Konfirmationsspruch zum Leitwort in meinem Leben geworden: „Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohlmachen.“ (Psalm 37,5) Es ist schön, Gott als Partner zu haben, der einen im Leben begleitet. Das gibt uns das rundum gute Gefühl: Wir sind nie allein, auch wenn es mal brenzlig wird im Leben. Gott ist immer an unserer Seite. Dies lässt uns einstimmen in die Liedstrophe von Paul Gerhardt: „Ich selber kann und mag nicht ruhn, des großen Gottes großes Tun erweckt mir alle Sinnen; ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen, aus meinem Herzen rinnen.“