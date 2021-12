Denkanstoß aus Mönchengladbach : Advent – Zeit für Sehnsuchtsmenschen

Der Advent eine Zeit des Wartens. Foto: dpa/Marcus Brandt

Mönchengladbach Auch während der Pandemie ist der Advent die Zeit des Wartens auf Gott. Er ist wie die Zukunft: Obwohl der physisch nicht da, gibt es ihn doch.

So langsam kann ich das Thema „Corona“ nicht mehr hören und lesen. Da dachten wir noch im Sommer, wir hätten es bald hinter uns und jetzt das! Ich kann gar nicht so viele Lebkuchen essen, wie ich …. Nein, das zu schreiben gehört sich nicht, deutet aber meine unbändige Wut gegenüber dem ganzen Schlamassel an. Und im Hintergrund dudelt es wieder: „Fröhöliche Weihnacht überall…“ und „O du fröhliche…“ und dann am 24. der Knaller: „Stille Nacht, heilige Nacht…“ — mir graut davor, ich spüre schon jetzt den Kloß im Hals und die Tränen in den Augenwinkeln. Da wird ein Friede auf Erden herbeigeredet, den kaum jemand noch spürt. Den sich manche einreden, der herbeigepredigt und –gesungen werden wird. Ich befürchte: Das ganze kirchliche Instrumentarium wird sich, wenn überhaupt, als minimalwirksam erweisen. Spätestens wenn es Kontaktbeschränkungen oder brennende Sorge um liebe Menschen geben wird.

Gott? Da war doch was! Müsste da nicht längst ein Zeichen aus dem Himmel kommen? Das eine oder andere Wunder geschehen? Oder müssen wir auch erleben, was Generationen vor uns erfahren haben: Gottes Abwesenheit und schlimmer noch: augenscheinliches Fehlen im Weltenchaos?! Ich gestehe: Ich bin allergisch gegen bestimmte fromme Floskeln, mögen sie auch noch so häufig wiederholt werden. Da wird in manchen Weihnachtsgottesdiensten zigmal gesagt, Gott sei Mensch geworden. Da wird in manchen Ostergottesdiensten zigmal wiederholt, daß Jesus auferstanden sei. Als ob so etwas dadurch „wahrer“ würde. Manchmal befürchte ich, bestimmte Prediger reden sich etwas ein, um eigene Zweifel zu verdrängen…

Oder eben: Ja, da ist etwas dran. Wenn das Christentum ein Irrtum ist, kann man seine Botschaft getrost vergessen. Wenn aber nicht, dann gibt es absolut nichts im Universum, das mehr Bedeutung hat. Ändert aber nichts an meinem Gefühl, Gott könnte sich auf Erden ruhig ein wenig sichtbarer machen (und jetzt komme mir niemand mit dem Satz, er sei in jedem menschlichen Antlitz zu finden, das hilft niemandem, dem dank eines Virus die Luft wegbleibt).

Machen wir uns nichts vor: Er glänzt durch Abwesenheit. Bitte: Lesen Sie den Satz zweimal! Wie kann er denn glänzen, wenn er nicht da ist? Womit wir beim Advent wären, der so viel mehr ist als Sodbrennen, Glühwein und Lebkuchen. Im Advent, so heißt es, wartet man. Die einen auf das Christkind, die anderen auf Amazon. Trifft beides aber nicht die Sache. Man wartet, so gute kirchliche Lehre, auf Gott. Der ja durch Abwesenheit glänzt. Darum die Lichter – pardon, ich finde sie immer noch schön, wenn sie nicht gerade durch ihr grelles pink-rosa Geblinke an manchen Fenstern signalisieren, daß man das mit der Nächstenliebe dahinter irgendwie anders als ich versteht. Lassen wir auch das.

Also: Warten. Auf Gott. Stichwort: Sehnsucht. Gefahr: Kann sich abnutzen. Aber wie kann er glänzen? Weil er da ist! Tatsächlich! Nämlich so wie unsere Zukunft. Die ist doch auch nur da, indem sie nicht da ist. Zukunft ist nie da, sonst wäre sie Gegenwart. So „lockt“ uns Gott in die Zukunft. Sagt: Wage es, wage Dein Leben. Trau Dich! Mach es Dir (und wenigstens denen die Du liebst, aber vielleicht auch den andern) so hell und schön wie möglich auf dieser so irrsinnig verpeilten Erde. Die war mal anders gedacht. Darum tu wenigstens im Rahmen Deiner Möglichkeiten etwas gescheit Gutes!

Advent ist lebenslang bei denen, die noch Sehnsucht spüren. Die noch nicht alles wissen und können, die noch nicht perfekt selbstoptimiert sind. Advent ist die Zeit für Sehnsuchtsmenschen, die noch Schmerz empfinden und offen sind für Wunder und die Stärke, die sich im Unscheinbaren zeigt. Womit wir bei Weihnachten wären: unscheinbar wie ein Kind in irgendeinem Winkel der Welt, das eine Bewegung in Gang gesetzt hat, die länger dauerte als alles, was damals groß und prächtig war.

Vielleicht wird das ja doch noch was mit Advent und Weihnachten. Solange wir Sehnsucht spüren und Hoffnung haben und lieben können. Anders als bisher, aber Wunder geschehen. Bestimmt.