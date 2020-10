Kolumne Denkanstoß : Das Gott-Vertrauen Luthers

Das Denkmal Martin Luthers in der Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Foto: dpa

Mönchengladbach Der Reformationstag ermutigt, der Gnade und dem Segen Gottes zu trauen und daraus Mut und Kraft zu schöpfen, schreibt unser Autor.

Aber die Reformationszeit war zunächst auch eine Zeit wirtschaftlicher Verwerfungen. Mit der Verbreitung reformatorischer Ideen brach der blühende Ablasshandel genauso zusammen wie der Reliquienhandel. Wichtige Kirchbauprojekte kamen zum Erliegen, z.B. auch das des Kölner Doms. Aber in den Städten, die sich der Reformation anschlossen, kam es zu einem großen wirtschaftlichen Aufschwung. Historiker erläutern, dass die Menschen in den Städten geistig beweglich waren, lese- und bildungsfreudig, interessiert an Religion und Kultur. Jetzt mit eigener Verantwortung für Glauben und Leben ausgestattet, ergriffen sie freudig die Chance, sich auch wirtschaftlich zu betätigen. Auch Martin Luther war in ihrem Ohr, der empfahl, die „Berufung“ eines Christenmenschen nicht hinter Klostermauern, sondern im „Beruf“ zu leben. Angezogen von solcher Attraktivität wäre auch das Erzbistum Köln im 16. Jahrhundert zweimal beinahe protestantisch geworden…