Kolumne Denkanstoß : Unvorhergesehenes

Der Sturm brachte am Donnerstag viel Unvorhergesehenes nach Mönchengladbach. Foto: dpa/Jens Büttner

Mönchengladbach Schulausfall, Friedhof geschlossen und mehr wegen des Sturms: Das ist unvorhergesehen, aber zu verkraften. Aber was ist mit schweren Schicksalsschlägen? Pfarrer Burkhard Kuban erklärt, auf wen er sich da verlassen kann.

Von Burkhard Kuban

Es ist Mittwoch-Nachmittag. Bis vor vier Stunden wusste ich nicht, dass ich diesen Denkanstoß schreibe. Mail vom Redakteur: „Der vorgesehene Autor fällt leider aus. Können Sie nicht spontan einspringen?“ Kann ich? Was kann liegenbleiben, was muss erledigt werden?

„Müsste zu schaffen sein“, lautet mein Entschluss, was Dank und Erleichterung in der Redaktion nach sich zieht. Aber hoffentlich merkt niemand, dass ich diesmal mit Zeitdruck schreibe, nicht so sorgfältig sein kann, wie sonst, denke ich.

Und dann kommt fast zeitgleich die Meldung, dass am Donnerstag die Schule ausfällt wegen des Sturms. Unser Gemeindeamt schließt auch für Publikumsverkehr. Oh weh, dann muss auch unser Friedhof geschlossen werden, schießt es mir durch den Kopf, weil die Bäume eine Gefahr darstellen. Bei einer Unwetterwarnung würde noch nicht mal die Versicherung zahlen, wenn jemandem etwas zustößt. Das heißt auch, zwei Beerdigungen abzusagen. Was bedeutet das für die Trauerfamilien?

Unvorhergesehen sind auch Krankheits- und Schicksalsschläge, durch die von einer auf die andere Minute nichts mehr so ist wie es war, mitunter auch nie mehr so sein wird. Da ist Unterrichtsausfall oder eine Friedhofsschließung, so schwer es sein mag, noch zu verkraften.

Jede und jeder hat eine andere Strategie, mit Unvorhergesehenem umzugehen. Uns sind eben unterschiedliche Fähigkeiten und Möglichkeiten gegeben. Manche schaffen es, die Situation sofort anzunehmen und zu schauen, was wie gemacht werden kann und muss und organisieren los. Andere sitzen erst einmal wie das Kaninchen vor der Schlange, unfähig, etwas zu tun, sind auf Hilfe angewiesen. Da gibt es keine Patentrezepte und auch keine Ratschläge, wie man sich am besten verhalten muss. Denn das geht nicht immer so einfach.

Glücklich, wer dann in sich ruht und ein stabiles Umfeld hat. Stützen, auf die er sich verlassen kann.

Für mich ist das Gott. Der zugesagt hat, komme, was da wolle, bei mir zu sein. Nicht, mich vor allem Unglück zu bewahren, das wäre falsch verstanden. Vielmehr in dem, was (mit) mir geschieht, an meiner Seite zu sein, mich zu beschützen oder zu tragen. „Ich habe dich bei Deinem Namen gerufen, du bist mein!“ Das trägt und stützt mich, genauso wie der Psalm 23: „Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn DU bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.“ Das möchte ich gerne jeder und jedem zurufen, weiß aber, dass ich das von außen nur anbieten, nur davon erzählen kann, wie es mir hilft. Spüren und erfahren muss das jede und jeder selbst. Und es gibt Situationen, gerade auch Unvorhergesehenes, bei denen das nicht funktioniert, zum Beispiel so eine Flut wie im Ahrtal.

Denkanstoß – so heißt diese Kolumne. Ich lade Sie ein, genau das zu tun. Und hoffe, dass gestern niemand zu Schaden gekommen ist.