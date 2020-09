Denkanstoß aus Mönchengladbach : Freiheitsfragen brauchen eine gesunde Haltung

Mönchengladbach Probst Peter Blättler erzählt, wie die christliche Haltung zu Freiheitsrechten schon vor über tausend Jahren nach Mönchengladbach kam.

Am vergangenen Sonntag hat mich ein Wort angesprochen, dass jemand vor knapp 2000 Jahren aufgeschrieben hat. Er lebte in einer Welt, in der es enorme soziale Unterschiede gab. Da waren angesehene und wohlhabende Bürger, die sich einen ganzen Hausstand von Bediensteten leisten konnten. Menschen ohne Bürgerrecht und gekaufte Sklaven unterworfener Völker waren an der Tagesordnung. Freiheitsrechte wurden nur wenigen zuteil. Meinungsfreiheit gab es nur für eine politisch gebildete Schicht.