Kolumne Denkanstoß zu Karfreitag : Jesus im falschen Film?

Der Christuskopf auf dem Friedhof Nordstraße in Rheydt. Foto: Olaf Nöller

Mönchengladbach Auch wenn wir uns Sorgen um die Zukunft machen, und sogar ein atomarer Showdown wieder denkbar geworden ist: Es wird dennoch anders kommen! Die Welt wird am Ende keinem Despoten zu Füßen liegen, sondern dem Liebhaber des Lebens, schreibt unser Autor.

Spannende Filme leben von dem, was wir heute „Showdown“ nennen. Ein Konflikt wird geschickt aufgebaut. Gegner werden sichtbar und ihre guten und bösen Absichten immer deutlicher erkennbar. Helden hier und Antihelden dort, Drohkulissen und Zerstörungspotenziale auf der einen, rettende Gegenmittel und heldenhafter Einsatz auf der anderen Seite. Ein Kräftemessen, das unausweichlich wird. Einer gewinnt, der andere geht unter. Einer wird aufs Sieger-Podest gehoben, der andere ist am Ende geschlagen oder schlicht pulverisiert – im Showdown.

Auch der politische Wahlkampf lebt davon – vom entscheidenden Fehler, den einer der Kontrahenten kurz vor dem Ziel macht, oder vom glücklichen Zufall, der nur einem von beiden wirklich nützt. Showdown – unsere Welt und auch unser Zusammenleben werden zunehmend davon geprägt, die Lebensbereiche durchziehend. Eine harte und vielleicht noch härter werdende Welt, in der es zunehmend Opfer gibt, weil uns die Kampf-ums-Dasein-Mentalität einimpft, am Ende dürfe alles und jedes Mittel angewandt werden, um nur ja nicht selbst auf der Seite der Verlierer stehen zu müssen.

Auch am Palmsonntag beginnt so ein Showdown: Jesus zieht ein in Jerusalem. Nein, er wird regelrecht eingeholt von einer erwartungsfiebernden Menschenmenge, die ihm zuruft: „Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN, der König von Israel!“ Viele rechnen damit, dass nun der Endkampf gegen die Ungläubigen beginnt. Sie sehen Jesus an der Spitze eines Aufstandes, gegen die verhassten Truppen des römischen Kaisers, die seit Jahrzehnten ihr Land besetzt halten. „Schmeißt sie doch endlich raus! Es sind Gottes Feinde!“, so zischt es hasserfüllt in den Gassen der heiligen Stadt.

Und die Römer wissen das, fürchten die Dolche der Selbstmordattentäter. Jerusalem im Jahre 32. Hass und Gewalt liegen in der Luft, jene Mischung aus Religion und Fanatismus, die auch heute weltweit hochexplosiv ist. Die Erwartungen der Jünger an Jesus sind ebenfalls hoch. Aber auch denen wird er am Karfreitag nicht gerecht. Jesus leistet keinerlei Widerstand. Noch elendig und qualvoll am Kreuz hängend passiert gar nichts, fordert der sterbende Gottessohn keine himmlischen Bataillone an. Jesus stirbt scheinbar von Gott verlassen – nun ist der Gute „down“ und nicht die Bösewichter! Sind wir im falschen Film?

Die Identitätsfigur ist kläglich gescheitert und seine Story erledigt. Auch Ostern bringt für viele noch nicht die Wende, als nämlich Frauen Seltsames von einem leeren Grab erzählen. Das kann doch nicht sein…! Es braucht einige Zeit, bis die hoffnungslos Enttäuschten begreifen, warum Jesus ausgerechnet so handelte; warum er seinen Weg der Gewaltlosigkeit nicht verließ. Als Frucht intensiven Nachdenkens und wiederholter Erfahrungen mit dem Auferweckten kommt es zu einem solchen Text, wie ihn der Apostel Paulus einige Jahre später formulierte:

„Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Darum: Seid untereinander gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus entspricht: Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen; er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der HERR ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.“ (Philipperbrief, 2. Kapitel)

Auch wenn wir uns Sorgen um die Zukunft machen, und sogar ein atomarer Showdown wieder denkbar geworden ist: Es wird dennoch anders kommen! Die Welt wird am Ende keinem Despoten zu Füßen liegen, sondern dem Liebhaber des Lebens! Und wir sollen uns hier und heute getrost darauf einstellen, indem wir lernen, der Liebe Gottes zu trauen. Ich denke, dann sind wir viel weniger anfällig für die großen und doch so erbärmlichen Machtspiele, die angeblich zwingend notwendig sind, damit Einzelne oder auch ganze Völker hinterher in Siegerpose auftreten.