Kolumne Denkanstoß Goldenes Hoffnungszeichen

Wir leben in großen Umbruchzeiten, Gegenwart und Zukunft scheinen uns vor kaum mehr zu lösenden Herausforderungen zu stellen, in Europa und in der Welt bedroht Krieg das Leben und die Freiheit. In dieser schier desaströsen Lage bin ich umso dankbarer für die kommenden Tage, denn ihre Botschaft ist doch, dass Jesus Christus freiwillig und in Liebe zu uns den Weg des Leidens und Sterbens annimmt und geht, damit wir Menschen in existenzieller Weise von der Knechtschaft des Bösen erlöst und mit dem Leben über den Tod hinaus beschenkt werden. Das Fontane-Wort bleibt wahr: „Am Ende zählt doch nur, was wir getan und gelebt und nicht, was wir uns erträumt haben.“ Und im Handeln und Leben von Jesus Christus zeigt sich unser Gott als Gott der Freiheit, der Liebe und des Lebens. Nur dieser Dreiklang ist mein einziger Hoffnungsanker in unserer aufgewühlten, stürmischen Zeit.