Kolumne Denkanstoß : Der gestohlene Himmel

Am Donnerstag steht der Feiertag Christia Himmelfahrt an. Foto: dpa/Ronny Hartmann

Mönchengladbach Wenn wir heute das Fest Christi Himmelfahrt begehen, dann feiern wir im Tiefsten die Gnade der Vergebung, schreibt unser Autor und fragt: Wie ist es um unsere eigene Vergebungsbereitschaft bestellt?

Zuerst erschien unter dem Titel „Der gestohlene Himmel“ 1939 der Roman von Franz Werfel, der später mit „Der veruntreute Himmel“ in die Literatur- und auch Filmgeschichte eingegangen ist. Natürlich reicht die Filmversion bei weitem nicht an das Buch heran, immerhin wird da wie dort deutlich, dass der naive „Lebensplan bis in alle Ewigkeit“ der böhmischen Magd Teta Linek von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Denn letztlich wollte diese sich den Himmel erkaufen und muss durch das Leben lernen, dass keiner sich den Himmel er- oder verdienen kann.