Mönchengladbach: Kolumne Denkanstoß : Aufrichtig!

Ein anonymer Brief beschäftigte unseren Autoren Pfarrer Burkhard M. Kuban. Foto: Sander

Mönchengladbach Unser Autor bekam einen anonymen Brief. Er hofft, das der Absender dies liest.

Von Burkhard M. Kuban

Da liegt er vor mir. Schön anzuschauen. Weißes Kuvert, ausgefallene Briefmarke, Adresse in schöner Handschrift – eine Seltenheit heute: ein Brief, gerade vom Postboten eingeworfen. Wer mir wohl schreibt? Spannung, Vorfreude, allerdings ist kein Absender zu finden. Überraschung?

Ja, aber keine so schöne. Mir hat nämlich niemand geschrieben, also zumindest nicht so direkt. In dem Brief findet sich eine Kopie. Drei Seiten, augenscheinlich aus dem Internet heruntergeladen.

Immerhin steht die Adresse da: www.pi-news.net. Ich gebe es in den Browser ein und lande auf einer Seite mit dem Titel „Politically Incorrect“. Der Artikel der mir zugesandten Kopie ist, mit grünem Text-Marker unterlegt, überschrieben: „Taufen für Asyl: Verramscht evangelische Kirche ihren Glauben?“ Auch wenn unten auf der Kopie 1.April 2019, 22.44 Uhr angegeben ist, soll es wohl kein Scherz sein. Aber was dann? Eine Anklage, eine Aufforderung, ein Hilferuf, ein Gesprächsangebot? Letzteres sicher nicht, denn dann wäre mir der Brief ja nicht anonym zugestellt worden. Schade.

Um was mag es der Absenderin oder dem Absender gehen? Das Motiv muss im Dunklen bleiben, da ich keine Chance habe, mit ihr oder ihm ins Gespräch zu kommen. Ist es Angst vor dem Ausverkauf des christlichen Glaubens? Fordert Jesus uns am Ende des Matthäusevangeliums nicht auf, alle Menschen zu lehren und zu taufen?

Das mag man ja – zurecht – als problematisch empfinden – deswegen muss man darüber sprechen. Aber wie, wenn ich nur einen anonymen Brief bekomme? Jesus sagt auch: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben (Joh 14,6). Zur Wahrheit gehört Aufrichtigkeit. Einen anonymen Brief dazu zu zählen, fällt mir schwer.

Ich finde es sehr schade, denn es ist eine verpasste Chance der Person, die ihn mir zugesandt hat. Ich sinne nach: War sie mal in meinem Gottesdienst? Hat sie etwas von mir gehört oder gelesen? Ich habe in all meinen nun 25 Dienstjahren noch keinen Muslim getauft (was nicht heißt, dass es einmal sein könnte), fühle mich nicht angesprochen. Aber es beschäftigt mich, sonst würde ich diesen Denkanstoß nicht schreiben.

Ob die Briefesenderin / der Briefesender diesen Artikel liest? Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen. Ich den Grund erfahre, warum der Brief geschickt wurde, warum an mich, was nun geschehen soll. Warum augenscheinlich kein Mut vorhanden ist, mir gegenüber kenntlich zu seiner Meinung zu stehen.