Kolumne Denkanstoß : Wiederholung

Mönchengladbach Wie eine Reise mit dem Fahrrad unseren Autor nachdenklich machte – nicht nur wegen der Bedingungen für den Fahrrad-Verkehr in Mönchengladbach.

Nach einer Brotzeit im Englischen Garten – in München kann man herrlich und sicher Radfahren, da kann sich auch unsere Stadt eine Scheibe abschneiden – ändert sich das Bild: Die zweite Hälfte bis zur Mündung fließt die Isar meistens ruhig durch herrliche Auenwälder, und man fährt mitunter kilometerlang einsam am stillen Fluss ohne eine Menschenseele zu treffen – was sehr meditativ ist. Bis man plötzlich am Atomkraftwerk Isar II vorbeikommt, das noch surreal in der Landschaft steht. Beeindruckende Klöster, die alte Bischofsstadt Freising und mein absoluter Favorit Landshut liegen an der Strecke. Und eine Nacht verbrachten wir in einem Landgasthof von anno dazumal mit Tanzsaal und Bauernstuben – herrlich. Ja, man wird herausgerissen aus dem Alltag, so vieles rückt in den Hintergrund und verliert an Bedeutung. Nur der Berg oder der Fluss und ich. Um auf der Rückreise in die harte Wirklichkeit geholt zu werden: Denn wir fuhren am Pfingstsamstag mit Rädern zurück von Plattling nach Mönchengladbach – was lange vor der Einführung des Neun-Euro-Tickets geplant war und wirklich gut klappte, zumindest so lange als wir im ICE sitzen konnten. Aber das wäre einen eigenen Denkanstoß wert.