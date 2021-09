Kolumne Denkanstoß : Königin 2.0

Frauen im Schützen-Brauchtum beschäftigt unseren Autor. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Noch nicht in allen Schützen-Gemeinschaften können Frauen Mitglied werden. Vielleicht muss manche Bruderschaft erst Geschwisterschaft werden, schreibt unser Autor.

Von Albert Damblon

Das Stadtschützenfest wird auch in diesem Jahr nicht in gewohnter Weise durchgeführt. Zwar finden unter Corona-Bedingungen kleine Veranstaltungen statt, aber die große Parade am Alten Markt muss zum zweiten Mal ausfallen. Nicht nur viele Bruderschaftler, auch viele Zuschauer, die jedes Jahr die Hindenburgstraße säumen, werden traurig sein. Im Lauf meines Berufslebens in Mönchengladbach habe ich den Wert des bruderschaftlichen Lebens kennengelernt. Sicher gibt es einiges zu diskutieren, aber Bruderschaften können Stützen im Leben eines Ortes sein. Sie haben mir oft geholfen.

Eines habe ich in meinen vierzig Priesterjahren nie verstanden. Wie in unserer Nachbarstadt Neuss gibt es auch in unserer Region noch manche Schützen-Gemeinschaft, die Frauen vom Vogelschuss ausschließen. Sie können nicht Mitglied sein und deshalb auch nicht Schützenkönigin werden. Am Ende meiner beruflichen Tätigkeit wage ich es, das Fass aufzumachen.

Schon früher habe ich in meinen Kirmespredigten gegen den Ausschluss der Frauen polemisiert. Damals wurde milde gelächelt, so als ob ich nichts vom niederrheinischen Schützenwesen verstünde. Keiner ließ sich die Stimmung bei der Parade versauen. Außerdem hätten die Frauen ihren Klompenball. Damit sollen sie zufrieden sein. Dabei ist die Gleichberechtigung der Frauen ein Fundament unserer Gesellschaft. In der katholischen Kirche kämpfen viele darum, dass Frauen Priesterinnen und Diakoninnen werden dürfen. Die Gruppe Maria 2.0 steht für den Kampf ein. Ich hoffe, er wird einmal gewonnen.

Dagegen müssten die Frauen in einer Bruderschaft oder in einem Verein ohne Kampf Mitglied und damit Königin werden dürfen. Es ist doch ihr gutes Recht. Vor Kurzem meinte eine junge Frau: Wenn wir Frauen auf den Vogel schießen dürften, wäre ich die erste am Schießstand. Vielleicht muss manche Bruderschaft erst Geschwisterschaft werden.