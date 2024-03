Kolumne Denkanstoß Abendrot oder Morgendämmerung?

Die aktuelle Stimmung in unserem Land verführt mich dazu, nur an das Abendrot zu denken. Nach dem Massaker der Hamas in Israel geht die Katastrophe weiter. In Europa herrscht Krieg, und die Politik tut alles, um den Krieg zu begrenzen. Von einem Beenden des Krieges wird erst gar nicht mehr gesprochen. Wird der Titel des Bildes plötzlich eindeutig? Geht tatsächlich die Sonne unter? Es sieht so aus, aber ich will mich nicht damit abfinden. Es muss doch Möglichkeiten und Lösungen geben.