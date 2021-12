Kolumne Denkanstoß – geistliches Wort aus Mönchengladbach : Was uns Hoffnung gibt

Mönchengladbach Es ist nicht leicht, etwas Positives zwischen den Jahren zu finden, das uns optimistisch auf 2022 blicken lässt. Doch letztlich hat unser Autor, Pfarrer Ulrich Clancett, doch etwas entdeckt.

Eigentlich wollte ich einen „Denkanstoß“ für die Zeit „zwischen den Jahren“ schreiben, in dem das böse „C-Wort“ nicht vorkommt. Zu oft hat dieses Wort im zurückliegenden Jahr Schlagzeilen und Artikel – ja unser ganzes Leben beherrscht. Und naja – irgendwie ging es ja auch in den vergangenen Wochen und Tagen statistisch immer in die richtige Richtung. Langsam zwar – aber immerhin die Richtung stimmte.

Ich wollte keine neue Betrachtung anstellen über den Zustand unserer Gesellschaft angesichts von C-Querdenker-Schwurblern und C-Impfgegnern. Ich wollte eigentlich einfach nur einen schönen Weihnachts-Denkanstoß schreiben – Sie wissen schon, so mit Maria, Josef, Kind, Ochs und Esel, Engeln, Hirten und Schäfchen. Einen Denkanstoß, der einfach nur guttut, das Weihnachtsgeheimnis nach dem Fest noch einmal in den Blick nimmt und trotzem zum Denken anregt – aber sympathisch eben. Ohne das C-Wort. Endlich mal.

Doch dann kam O um die Ecke – eine neue Variante, die die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. O ist schnell und äußerst effizient. O ist dem griechischen Alphabet entnommen und heißt ausgesprochen „Omikron“. Das haben unter anderem unsere niederländischen Nachbarn sehr ernst genommen und seit dem vierten Adventssonntag erstmal fast alles wieder dicht gemacht. Und auch bei uns droht neues Ungemach – neue, schärfere Maßnahmen sind in Kraft…

Da macht sich doch eine gewisse Hoffnungslosigkeit breit… Ein Stichwort, das mir in den letzten Tagen echt nachgegangen ist. Bei einem abendlichen Gespräch mit einem Journalisten-Freund stellte der genau diese Frage: Was gibt uns überhaupt noch Hoffnung?

Wir waren ohne das C-Wort auf dieses Thema gekommen. Eigentlich ging es um den Zustand der Kirchen in den aktuellen Krisen-Situationen. Diese Frage hat mich seither nicht mehr losgelassen. Ja – was gibt uns Hoffnung? Eigentlich müsste ich mit meiner theologischen Profession und der jahrzehntelangen Erfahrung als Seelsorger gleich eine Antwort parat haben.

Doch irgendwie: Fehlanzeige. Irgendwie schleicht sich auch bei mir gerade eine gewisse Hoffnungslosigkeit – gerade, was das C-Wort angeht, ein. Bald gibt’s einen Impfstoff, hörten wir vor Jahresfrist. Haben wir. Viele Menschen – die weit überwiegende Mehrheit in unserem Land – haben gleich doppelt, sehr viele sogar mittlerweile dreifach Gebrauch davon gemacht.

Was gibt uns da noch Hoffnung? In diesen Tagen richtet sich der Blick auf das Geschehen, an das Christinnen und Christen auf der ganzen Welt am letzten Freitagabend erinnerten: Da kommt ein Kind zur Welt. In einer hoffnungs-, ja aussichtslosen Situation.