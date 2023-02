Kolumne Denkanstoß Was der Verzicht in der Fastenzeit mit uns macht

In der christlichen Fastentradition wird an das 40-tägige Fasten erinnert, das Jesus vor seinem öffentlichen Auftreten einhielt, dabei wurde er mehrfach vom Satan in Versuchung geführt. So zu lesen in der Bibel. Das kennen wir auch von uns selber, wenn wir bewusst auf etwas verzichten, fällt es uns oft schwer und gerne geben wir der Versuchung nach. Während in früheren Zeiten eher der Verzicht auf Speisen und Getränke (Alkohol) im Vordergrund standen, geht es heute auch um andere Verzichte: weniger Handynutzung, weniger Autofahren, weniger Fernsehen, weniger Streit, weniger nur den eigenen Vorteil sehen, weniger dem Konsum frönen… Vielleicht schaffen wir eine neue Perspektive hin zu einem „Mit“, zu einem „Mehr“, zu einem „Anders“. Was das sein könnte, ist nicht einheitlich. Auch das liegt in unserer menschlichen Natur; die Freiheit zu so vielem zu haben und diese dann auch (verantwortungsvoll) zu nutzen.