Kolumne Denkanstoß Das Leben ist vielschichtiger, als jeder Nationalismus vorgibt

Wie verhalte ich mich als Christ in einer gesellschaftlichen Realität, die in einem solch existenziellen Umbruch ist, wie wir es augenblicklich erfahren, vielleicht: erfahren müssen? So viele Selbstverständlichkeiten und Gewissheiten lösen sich auf und so viele Fragen lassen sich nicht mehr verdrängen. Gehe ich – wieder bildlich gesprochen – spielen und versuche, vergessen zu machen, was mich bedrängt, oder gehe ich in mich, reflektiere, bedenke, halte inne und erfahre mich so als einen suchenden Menschen?