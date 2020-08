Kolumne Denkanstoß : Pandemien werden heute irdisch angegangen

Meinung Mönchengladbach Einst besannen sich die Gladbacher in Seuchenzeiten auf ihren Stadtpatron und pilgerten zum Münster. Heute ist die Macht des Himmels hierbei zurecht gebrochen. Gewinner ist die Pharmaindustrie.

Vor mehr als 300 Jahren herrschte in dem Städtchen Gladbach eine Pandemie. Täglich infizierten sich neue Tiere in den winzigen Ställen vor und hinter der Stadtmauer. Der Tod raubte den Menschen ihre Lebensgrundlage. Ein Schwein, vielleicht noch ein paar Hühner und eine Ziege, mehr besaßen sie nicht. Hunger und Elend klopften an die Tore.

Da besannen sich die Menschen auf ihren Stadtpatron. In ihrem Münster verehrten sie seit Jahrhunderten den heiligen Vitus. In solchen Notfällen hatte er bisher immer geholfen, glaubten sie. Gerade bei Seuchen war er ein gefragter Heiliger, der den Tod abwehrte. Also brachen sie auf und zogen betend in das Münster, wo der Schrein des Vitus auf dem Altar stand. Die Mönche empfingen sie mit Messen und Andachten. Gleichzeitig hielten sie den Pilgern einen Klingelbeutel hin. Abends zählte der Abt fröhlich die Münzen, und schon im nächsten Jahr verwirklichte er eine Idee. Die Seuche hatte so viele Spenden eingebrachte, dass er die Münsterkirche renovieren konnte. Prachtvolle Altäre hielten in dem strengen Bau Einzug. Pikant war, dass er von dem Geld auch ein Krankenhaus für seine Mönche baute. So entstand die heutige Propstei, damals eine Quarantäne Station.