Kolumne Denkanstoß Als Frühkartoffeln die Kommunion aufschoben

Am vergangenen Sonntag habe ich mit vielen Menschen 150 Jahre Pfarrgemeinde Venn gefeiert. Es gab eine Menge von Anekdoten, die sich die Vennerinnen und Venner beim Empfang erzählten. Von einer besonderen Verschiebung berichtet die Chronik von Pfarrer Hagens. Ich bekomme sie nicht aus dem Kopf. Im März 1945 ging in Mönchengladbach der Zweite Weltkrieg zu Ende. Im April, am Weißen Sonntag jenen Jahres, stand die Erstkommunion an. Die Verantwortlichen entschieden sich, das Fest zu verschieben. Weder die Zerstörung der Venner Kirche noch der Wunsch nach besserem Wetter waren der Anlass, weshalb die Kommunionkinder warten mussten. Man verschob, damit vorher die Frühkartoffeln geerntet werden konnten. Im Juni sind sie reif und können aus der Erde geholt werden. Die Kommunionkinder, ihre Eltern und die Gäste sollten nach den Hungerjahren endlich einmal satt werden. Hunger war der Grund, um zu verschieben. Ohne eine Irrlehre zu verkünden, bin ich davon überzeugt, dass Jesus in diesem Jahr mitten unter den Gästen war. Eine Frühkartoffel wird zum Zeichen seiner Gegenwart. Denn überall, wo Hunger gestillt wird, ist Jesus dabei.