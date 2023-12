Denkanstoß Klaus Hurtz Wie ein Weihnachtsgruß zum Glaubenszeugnis wurde

Der Brief ist datiert auf den 19. Dezember 1944, in ihm erhält Maria von Wedemeyer von ihrem Verlobten „als Weihnachtsgruß für Dich und die Eltern und Geschwister“ „ein paar Verse“, die an „den letzten Abenden“ entstanden sind. Der Autograf ist noch erhalten und zeigt, dass der Verfasser die einzelnen Strophen durchnummeriert hat, wohl um die richtige Reihung zu gewährleisten. Bereits wenige Tage später zum Fest erstellt Maria von Wedemeyer für den Familienkreis einige Kopien. Damit schafft sie die Grundlage für eine beispiellose Rezeption, denn dieser private Weihnachtsgruß sollte von nun an immer mehr zum Allgemeingut werden. Heute fehlt dieses Gedicht in keinem Gesangbuch, in keiner Anthologie, mehr noch, es ist in den Herzen unzähliger Menschen präsent. Mit seinen Versen. „Von guten Mächten“ hat der große evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer uns allen ein wahres Weihnachtsgeschenk gemacht.