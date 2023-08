Kolumne Mensch Gladbach Den Bürger-Platz mitdenken

Vergangene Woche hatte ich an dieser Stelle schon einmal widerstreitende Interessen aufgegriffen. Es ging um den Kostenpflichtiger Inhalt Mangel an Stellplätzen für Autos, der immer größer wird in Mönchengladbach. Weil dieser Verkehrsform nicht mehr der Vorrang eingeräumt wird wie bisher, Radverkehr und Fußgänger dafür umso mehr. Bei allem Verständnis für die angestrebte Verkehrswende: Teils wird übers Ziel hinausgeschossen. Schwierig wird das vor allem dann, wenn Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, kein Ersatz angeboten wird.