Nach Enthüllung von Abschiebungsplänen Viele Gruppen der Stadtgesellschaft bei Demo gegen Rechts

Aber warum wird in Mönchengladbach erst in einigen Tagen demonstriert, während in anderen Städten schon verschiedene Aktionen liefen? „Die Demo wurde bereits am 15. Januar angemeldet. Zehn Tage Vorlauf für Planung und Mobilisierung sind durchaus üblich“, so Josephine Gauselmann. „Spät ist es auch keinesfalls. Sowohl am vergangenen Wochenende haben Demos stattgefunden, aber auch für die kommende Woche sind in der ganzen Republik Demonstrationen angemeldet.“