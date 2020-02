Kundgebung am Europaplatz : Demonstration in Mönchengladbach für die Opfer von Hanau

Demonstration in Mönchengladbach für die Opfer von Hanau

Kundgebung am Europaplatz

Mönchengladbach Das Bündnis „Mönchengladbach stellt sich quer“ ruft unter dem Titel „Rassismus tötet – Solidarität mit den Opfern von Hanau“ für Donnerstagnachmittag zu einer Kundgebung mit Demonstration nach dem Anschlag auf.

In Mönchengladbach wird es am Donnerstagnachmittag eine Demonstration gegen Rassismus geben. Wie die Polizei bestätigte, hat das Bündnis „Mönchengladbach stellt sich quer“ eine Kundgebung mit Demonstration mit dem Titel „Rassismus tötet – Solidarität mit den Opfern von Hanau“ in der Mönchengladbacher Innenstadt angemeldet.